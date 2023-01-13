Уряд Віктора Орбана продовжує займати проросійську позицію

Голова канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґей Ґуйяш стверджує, що його країна не дозволятиме транзит для постачання озброєння в Україну, оскільки піклується про долю 100 тис. етнічних угорців Закарпаття. Про це пише «Суспільне» із посиланням на Hirado.hu.

За його словами, Угорщина могла б забезпечити транспортування до України тільки через Закарпатську область, а робити вона цього не буде, аби захистити мешканців.

Ґуйяш зазначив, що кожен уряд сам вирішує, наскільки далеко хоче зайти в підтримці України, але втручання «хоча б однієї держави НАТО» «може стати початком Третьої світової».

Зазначимо, що угорський уряд Віктора Орбана роками займав відверто проросійську позицію та перешкоджав Україні в низці євроінтеграційних та євроатлантичних питань. Угорський уряд чинив перепони в застосуванні антиросійських санкцій. А в грудні Будапешт ще й виступив проти надання Євросоюзом Україні 18 млрд євро допомоги. Угорці також заявили, що не дозволять українським військовим тренуватися на своїй території в межах місії ЄС, бо вони «за мир».

інтерв'ю провладній газеті Magyar Nemzet прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що «українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима», а «якщо американці хочуть миру, то мир буде».

Раніше Віктор Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли би перемовини між Росією та США.