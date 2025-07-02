Зловмисника затримали під час отримання 6500 доларів хабаря від одного з клієнтів

Правоохоронці викрили 24-річного мешканця Камʼянець-Подільського району, який організував схему втечі чоловіків призовного віку мотоциклами до Молдови. Підозрюваного затримали під час отримання 6500 доларів хабаря від одного з клієнтів. Про це повідомили 2 липня пресслужби СБУ та поліції Хмельниччини.

За даними слідства, 24-річний житель Слобідсько-Кульчієвецької громади через особисті зв’язки підшуковував чоловіків, які хотіли втекти від мобілізації до ЄС. Підозрюваний продавав клієнтам мотоцикли, на яких ті мали переїхати державний кордон з Молдовою, а за окрему винагороду надавав інформацію про безпечний маршрут. Свої послуги оцінював від 3 до 15 тис. доларів.

«За 6,5 тис. доларів фігурант обіцяв військовобов’язаному дістатися з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області та показати безпечні місця для перетину держкордону поза пунктами пропуску. Для транспортування клієнта до прикордоння, зловмисник планував використати мотоцикл, а також карту обхідних шляхів, щоб уникнути блокпостів на дорогах. Проте правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми за організацію втечі», – зазначили в СБУ.

Слідчі оголосили організатору схеми підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). За скоєне йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.