Правоохоронці затримали трьох ухилянтів за 300 метрів від державної межі

На Буковині організатор незаконного каналу переправки чоловіків призовного віку заробляв на інформації про дорогу до кордону тисячі доларів. Три ухилянти заплатили 50-річному жителю Чернівецької області 19 тис. доларів США за те, що він пересилав їм вказівки в месенджері як найкраще дійти до державної межі. Прикордонники затримали трьох українців в прикордонній зоні, а вони вже розповіли про організатора.

50-річний буковинець з села Подвірне Дністровського району за гроші намагався посприяти у перетині державного кордону трьом чоловікам призовного віку. Правоохоронці з’ясували і зафіксували кілька епізодів, коли в жовтні чоловік організовував трансфер трьох громадян України віком 29, 30 та 40 років через кордон. Це мешканці Чернівецького, Вижницького районів та міста Кропивницький.

«Знаючи про законні обмеження про перетин військовозобов’язаних осіб через кордон у період воєнного стану, буковинець надавав вказівки маршрутів через месенджер потенційним “клієнтам”. Враховуючи ці дані, чоловіки повинні були добратися до місця призначення. За такі послуги вони заплатили від 4000 до 8500 доларів з особи», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 14 листопада.

Прикордонний загін спільно з поліцейськими затримали трьох чоловіків за 300 метрів до кордону України з Республікою Молдова. На правопорушників склали адміністративні протоколи. Організатора незаконного трансферу викрили в його будинку в селі Подвірне Дністровського району. Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Порушнику загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.