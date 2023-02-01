Радари можуть координувати роботу ЗРК до 250 кілометрів

Міністри оборони України і Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню і представник компанії Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для української ППО. Про це очільник МОУ повідомив у Twitter.

«Разом із моїм французьким колегою Себастьєном Лекорню та Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українських захисників неба», – зазначив Резніков.

За його словами, це обладнання допоможе українським військовим виявляти ворожі безпілотники та ракети, у тому числі балістичні.

Together with my colleague @SebLecornu signed Memorandum with @thalesgroup on supply of MG-200 radars for Ukrainian air defenders. This equipment will help us to spot enemy drones & missiles, including ballistic.

Our skies will be protected from russia’s deadly attacks.

pic.twitter.com/BYOse4oCbo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023

«Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії», – наголосив міністр.

Дані радари відповідають найсуворішим вимогам роботи. Вони можуть відстежувати ворожі об'єкти як на малих, так і на великих висотах. Вони також можуть координувати роботу зенітних комплексів від дуже малої до середньої дальності – 250 км у режимі спостереження та 100 кілометрів у режимі бою, пише «РБК-Україна».

Їх особливістю є те, що вони можуть попереджати про реактивний, артилерійський і мінометний вогонь. Радари можуть попереджати й про надводні цілі, відстежувати кораблі та малі плавзасоби.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Франція, поміж інших видів допомоги, надала Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar, які дають можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.