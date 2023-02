Міністри оборони України і Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню і представник компанії Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для української ППО. Про це очільник МОУ повідомив у Twitter.

«Разом із моїм французьким колегою Себастьєном Лекорню та Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українських захисників неба», – зазначив Резніков.

За його словами, це обладнання допоможе українським військовим виявляти ворожі безпілотники та ракети, у тому числі балістичні.

Together with my colleague @SebLecornu signed Memorandum with @thalesgroup on supply of MG-200 radars for Ukrainian air defenders. This equipment will help us to spot enemy drones & missiles, including ballistic.

Our skies will be protected from russia’s deadly attacks.

