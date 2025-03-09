Трамп заявив, що ніхто не був жорсткіший до Росії, ніж він, а також що він «добре ладнає» з Путіним

Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю телеканалу Fox News, в якому заявив, що він «більш жорсткий, аніж будь-хто інший» із Росією, а також прокоментував, що думає про майбутнє України. Так, на думку американського президента, Україна «може не вижити в будь-якому разі».

В опублікованому 9 березня інтерв’ю Трамп прокоментував припинення допомоги Україні. Відповідаючи на запитання журналістки, чи його влаштовує те, що Україна може не вижити без військової допомоги США, Трамп заявив, що це може відбутися «в будь-якому разі».

«Ну, вона може не вижити в будь-якому разі. Але ви знаєте, що ми маємо деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Ця війна не повинна була статися і вона сталася. Тепер ми застрягли в цьому безладі», – сказав Трамп.

На думку Трампа, війна в Україні відрізняється від війни в Ізраїлі, бо «це дуже різні місця».

На запитання щодо можливості підписання угоди про рідкісноземельні копалини, Трамп відповів, що «вона відбудеться». За словами американського президента, він «перевірив», що Україна справді багата на рідкісноземельні мінерали.

Крім того, Трамп сказав, «що був дуже жорсткий з Росією – більш жорсткий, ніж будь-хто інший» – зокрема, вводив санкції проти Росії, передав Україні ракетні комплекси Javelin та був проти газопроводу «Північний потік-2». Водночас він зазначив, що «добре ладнає» з Владіміром Путіним.

Нагадаємо, 3 березня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Після цього США також припинили обмін розвідданими з Україною та заборонили союзникам передавати цю інформацію Києву. 7 березня Трамп під час виступу в Овальному кабінеті пояснив, що таким чином «хоче зупинити смерті».