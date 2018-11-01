Україна найняла голландських юристів задля повернення скіфського золота з Амстердама

Наразі колекція з 565 експонатів через апеляцію РФ залишається в Нідерландах

Міністерство юстиції заплатить понад 12,5 млн грн за послуги голландських та українських юристів для участі в апеляції на рішення суду в Нідерландах про повернення Україні експонатів музеїв з окупованого Криму, зокрема колекції скіфського золота. Про це йдеться у тендерній документації, передають «Українські Новини».

Зазначено, що 10 жовтня міністерство уклало контракт з голландською фірмою Bergh Stoop & Sanders N.V. щодо надання юридичних послуг у справі проти Амстердамського археологічного музею Алларда Пірсона, який зберігає українську колекцію скіфського золота.

Сума угоди становить 375 980 евро (еквівалент 12,5 млн грн), також вказується, що погодинна оплата послуг семи голландських юристів – це 310 євро/год.

При цьому в договорі йдеться, що до процесу буде ще залучена третя особа – українська фірма «Сергій Козьяков і партнери» (власник – голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков), послуги трьох її юристів вартуватимуть 180 євро/год.

Загалом планується сплатити 120 годин роботи юристів фірми «Сергій Козьяков і партнери» за 21 тис. євро.

Юридичні радники повинні супроводжувати справу в суді і, крім того, зберігати в таємниці інформацію про перебіг процесу.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама (Нідерланди) постановив повернути Україні експонати музеїв Криму.

Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» і «Бахчисарайським історико-культурним заповідником» Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для експонування впродовж 6 лютого – 28 травня 2014 року в межах виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

На початку окупації Росією Криму експонати перебували в Амстердамі, але після закриття виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення колекції Національного музею історії України, мотивуючи це можливими претензіями з боку кримських музеїв.

Кримські музеї під головуванням представників російської окупаційної влади подали скаргу на рішення суду про повернення колекції Україні. Апеляцію мають розглянути лише до початку 2019 року.