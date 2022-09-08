Норвегія безкоштовно надасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення, а також прилади нічного бачення. Ця допомога надійде зі складів Збройних сил Норвегії. Про надання допомоги у четвер, 8 вересня, оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час зустрічі з міністрами оборони у Рамштайні, повідомило Міноборони Норвегії.

Повідомляється, що ракети вже вивезли з Норвегії. Перед відправкою їх стан перевірили, а норвезькі інструктори навчили українських операторів користуватися ними.

«Це зброя, про яку просила Україна, стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами», – сказав міністр.

За його словами, ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей.

Зазначається, що раніше ракети були придбані для Coastal Ranger Commando – норвезького десантного підрозділу. Відомо, що термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння Збройних сил Норвегії. перед відправкою їх перевірили.

Також Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення. Йдеться про окуляри нічного бачення, а також біноклі. Це обладнання для своїх збройних сил Норвегія замінила новішим.

«Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом, щоби забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання», – заявив Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні на суму близько 675 млн доларів. Також Україна отримала від Пентагону керовані снаряди Excalibur з GPS-наведенням.