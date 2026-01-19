Один із пріоритетів уряду – збільшення технічних можливостей для імпорту електрики з ЄС

В Україні планують розширити мережі передачі електроенергії зі західних областей на схід, щоб підвищити ефективність розподілу як власної, так і імпортованої електрики та скоротити тривалість відключень. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після наради з правлінням НЕК «Укренерго».

Шмигаль наголосив на необхідності посилити технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Він зазначив, що це дозволить більш ефективно передавати електроенергію зі західних регіонів на схід, скоротивши тривалість відключень у областях із найскладнішою ситуацією.

«Щоб максимально ефективно використовувати як власну, так і імпортовану електроенергію, необхідно зосередитися на тих регіонах, де вона найбільш потрібна. Йдеться як про ремонт вже існуючих мереж, так і про будівництво нових», – додав міністр.

Один із пріоритетів уряду наразі – збільшення технічних можливостей для імпорту електрики з ЄС через розвиток міждержавних інтерконекторів. Крім того, уряд прагне максимально спростити підключення розподіленої генерації, зокрема когенераційних установок та потужних генераторів.

«Енергосистема має оперативно підключати альтернативну генерацію, особливо у найбільш енергодефіцитних регіонах», – наголосив Шмигаль.

Тим часом в «Укренерго» повідомили, що станом на ранок 19 січня в енергосистемі України зафіксовано зростання рівня споживання та ускладнення ситуації через нові атаки Росії. Внаслідок обстрілів на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Там енергетики змушені перейти від планових до аварійних знеструмлень.

Нагадаємо, 16 січня Шмигаль заявив, що низка регіонів провалила підготовку до енергетичної кризи. А за словами президента Володимира Зеленського, Україна покриває лише дві третини власних потреб в електроенергії.