Україна може отримати ліцензію на виробництво

Україна веде перемовини з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво далекобійних крилатих ракет SCALP, які виробляє європейський концерн MBDA. Про це у понеділок, 29 червня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

«Під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість передачі Україні ліцензії на виробництво ракет SCALP. І зараз тривають перемовини і з урядом Франції, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі», – сказав Михайло Федоров.

Міністр оборони зазначив, що наразі зарано для гучних заяв, оскільки отримання ліцензії – непростий процес. Йдеться, зокрема, про питання інтелектуальної власності, налагодження виробництва та інші бюрократичні нюанси. Водночас Федоров зауважив, що обговорення вже «більш детальні».

SCALP або Storm Shadow – авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля», яку виробляє європейський концерн MBDA. Вона призначена для ураження наземних цілей, захищених системами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Ракета може нести бойову частину масою приблизно 450 кг. Її базова версія здатна уразити ціль на відстані до 560 км, водночас експортна – на понад 250 км. Базовою версією ракети володіють країни, залучені до її виробництва, – Велика Британія, Франція та Італія. Вартість однієї ракети SCALP/Storm Shadow становить приблизно 1 млн доларів.

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SCALP/Storm Shadow запускаються з бойових літаків. В Україні ці ракети інтегровані у бомбардувальники Су-24М. Також їхніми носіями є французькі винищувачі Dassault Rafale та Mirage 2000. Mirage 2000 вже перебувають на озброєнні Повітряних сил України. Крім того, Україна уклала угоду з Францією про закупівлю 100 винищувачів Dassault Rafale.