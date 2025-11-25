Україна погодилася обмежити чисельність Збройних сил України до 800 тис. військових у новій версії мирного плану. Про це написало Громадське, у вівторок, 25 листопада, посилаючись на американська газета Financial Times, яке отримало інформацію від високопоставлених українських чиновників, близьких до Володимира Зеленського.

За даними видання, у першій версії мирного плану йшлося про зменшення українського війська до 600 тис. військових. Цей план підготували спецпредставник президента США Стів Віткофф та спецпредставник російського лідера Кирило Дмитрієв.

У свою чергу версія мирного плану від Європи передбачала обмеження української армії до 800 тис. у мирний час. У документі не зазначено, якою має бути чисельність армії у воєнний період.

На початку січня цього року Володимир Зеленський зазначив, що українська армія налічує 880 тис. військових, які захищають Україну. Проте президент не повідомив скільки ще є військових, які не на фронті.

«Слово і діло», посилаючись, на британський аналітичний центр IISS у щорічному звіті The Military Balance,на початку 2025 року пише, що кількість військових сягає 990 тис. Інший аналітичний центр Global Firepower фіксує 900 тис. за 2024 рік, тоді як президент 15 січня 2025 року зазначив 880 тис. захисників.

За даними The Military Balance 2025, у складі Сухопутних військ орієнтовно 500 тис. осіб, у Силах територіальної оборони – 100 тис. Десантно-штурмові війська налічують 45 тис., ВМС – 40 тис., Повітряні сили – 35 тис., Сили спецоперацій і Сили безпілотних систем – по 5 тис. Ще приблизно 260 тис. людей входять до інших воєнізованих структур, які не належать безпосередньо до ЗСУ, але беруть участь у воєнних операціях.