Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ проникли на окуповані території на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях і звільнили понад 3000 км2 за останні п’ять днів. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямі український контрнаступ розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь Росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма.

Аналітики ISW зазначають, що українці за ці дні звільнили більше території, аніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

«Українські сили, швидше за все, захоплять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюма стане найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні», – йдеться у зведенні.

