Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ проникли на окуповані території на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях і звільнили понад 3000 км2 за останні п’ять днів. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямі український контрнаступ розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь Росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма.

Аналітики ISW зазначають, що українці за ці дні звільнили більше території, аніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

«Українські сили, швидше за все, захоплять саме місто Ізюм у найближчі 48 годин, якщо вони цього ще не зробили. Звільнення Ізюма стане найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні», – йдеться у зведенні.

Такий крок запобіг би просуванню Росії на північний захід Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ – Краматорськ із флангу.

Успішне оточення російських військ, що біжать з Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних російських сил і поглибить проблеми з живою силою та моральним духом росіян.

Повідомляється також, що російські війська посилюють фільтраційні заходи у Херсонській і Запорізькій областях у відповідь на український контрнаступ на Півдні.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що підрозділи кількох дивізій російської армії не встигли втекти з Ізюма на Харківщині і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ дуже акуратно та ефективно знищують ворога.

Натомість заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала передчасно не поширювати інформацію про звільнення українськими військовими населених пунктів.