Шахрайка створювала відео через deepfake для авторизації через BankID

33-річна українка, яка виїхала до Польщі через війну, за допомогою колишнього чоловіка та знайомого ошукала щонайменше 286 українців на більш ніж 4 млн грн.

Національна поліція України зазначає, що жінка виїхала до Польщі на початку повномасштабного вторгнення. В організованій нею шахрайській схемі працював її колишній чоловік та знайомий з Миколаєва. Українка отримувала персональні дані користувачів онлайн-банкінгу та передавала інформацію спільникам. На разі поліція не встановила у який спосіб грабіжниця здобувала інформацію.

Спільники, використовуючи приватні дані, входили в мобільні програми банків, а далі – у «Дію». Потім організаторка створювала відео за допомогою Deepfake, підробляючи чужі обличчя, і авторизуючись через BankID.

Таким способом вони оформлювали кредити, а вкрадені гроші переказували на інші рахунки – надалі гроші конвертували у криптовалюту та готівку. Злочинна група ошукала щонайменше 286 українців та оформила кредити на понад 4 млн грн.

Злочинцям повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.