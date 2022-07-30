Січеславські десантники збили ворожий броньований штурмовик Су-25

На Донеччині січеславські десантники збили ворожий штурмовик Су-25. У п’ятницю, 29 липня, штурмовик було знищено за допомогою ПЗРК «Ігла».

«Черговий ворожий Су-25 «долітався»! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК «Ігла» збили броньований штурмовик окупантів!», – повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

Загалом, за даними Генштабу, станом на 30 липня росіяни втратили вже 190 гелікоптерів та 222 літаків, а також близько 40 670 осіб особового складу.