Українські десантники збили над Донеччиною ворожий Су-25
Штурмовик знищили за допомогою ПЗРК «Ігла»
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Січеславські десантники збили ворожий броньований штурмовик Су-25
На Донеччині січеславські десантники збили ворожий штурмовик Су-25. У п’ятницю, 29 липня, штурмовик було знищено за допомогою ПЗРК «Ігла».
«Черговий ворожий Су-25 «долітався»! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК «Ігла» збили броньований штурмовик окупантів!», – повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.
Загалом, за даними Генштабу, станом на 30 липня росіяни втратили вже 190 гелікоптерів та 222 літаків, а також близько 40 670 осіб особового складу.
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