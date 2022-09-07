Українські десантники зі ЗРК «Ігла» збили два російські штурмовики
Один з літаків збили воїни львівської 80-ки
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Два російських Су-25 «Грач» протягом 7 вересня
Українські воїни-десантники збили два російських штурмовики Су-25 «Грач» за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Про це у середу, 7 вересня, повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
7 вересня в одному з районів виконання завдань підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно збили два російські штурмовики Су-25 «Грач».
«Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК «Ігла», – вказано у повідомленні.
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