Голова УІНП Олександр Алфьоров та провідні історики закликали польських колег до конструктивного діалогу

Представники історичної спільноти України звернулися до польських колег та політиків із відкритою заявою через наміри деяких політичних сил Польщі засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її на законодавчому рівні до тоталітарних режимів нацизму та комунізму. Заяву оприлюднили 1 жовтня на сторінці Українського інституту національної памʼяті.

«В Україні із занепокоєнням сприйняли ініціативу певних політичних сил щодо внесення змін до чинних законодавчих актів Польщі з метою запровадження на законодавчому рівні засудження УПА та ОУН(б). При цьому, ініціатори цих нововведень в односторонньому порядку визначають українців винними за усі події, пов’язані з Волинською трагедією. У цьому контексті представники історичної спільноти України наголошують на необхідності уникнення політизації питань нашої спільної з Польщею історичної спадщини, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін», – зазначено у заяві.

Історики акцентують, що спроби вбити клин між Україною та стратегічним партнером Польщею значно активізувалися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. А можлива ескалація такого протистояння відповідатиме інтересам російської сторони. «В умовах триваючої збройної агресії Росії проти України та усієї цивілізованої міжнародної спільноти вважаємо неприпустимими дії, які будуть послаблювати Україну, а відтак і Польщу, що і є стратегічною метою російського агресора, який протягом декількох століть робить усе можливе для знищення як українців, так і поляків», – підкреслюється у відкритій заяві.

Українські історики закликають до об’єктивного дослідження усіх обставин не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння. «На сьогодні також немає остаточних досліджень і висновків щодо впливу спецпідрозділів окупаційних режимів СРСР та нацистської Німеччини на події, які призвели до цього українсько-польського протистояння. Тому досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик, неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці», – наголошують українські науковці.

Прийняття законопроєкту польською стороною викличе негативну реакцію в Україні і «змусить українську сторону вжити дзеркальних заходів та прийняти на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки».

Українська сторона запропонувала польським колегам відновити формат фахових дискусій, що могло б сприяти неупередженому встановленню об’єктивної картини подій минулого.

«Вважаємо, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн з метою гідного вшанування пам’яті жертв тих подій – як українців, так і поляків. Одночасно з цим спільна робота українсько-польського Форуму істориків відповідала б нашим спільним інтересам щодо встановлення винних осіб у всіх злочинах, скоєних проти мирного українського та польського населення на територіях Волині та Галичини», – наголосили українські історики.

Заяву підписали чинний і колишній голови УІНП Олександр Алфьоров та Володимир Вʼятрович, провідні українські історики, зокрема дослідники теми визвольних змагань. До її підтримки можуть долучитися й інші представники академічної спільноти.