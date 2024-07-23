Росіяни використовували паром у військових цілях

У вівторок, 23 липня, Сили оборони завдали успішних ударів по російському парому у порту «Кавказ», що базується у Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони успішними ударами уразили паром «Славянін». Цей паром росіяни використовували для транспортування залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що паром «Славянін» – третій і останній залізничний паром, який Росія мала у Краснодарському краю.

«Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. Далі буде... Слава Україні!», – написали у Генштабі ЗСУ.

Атакований Силами оборони російський паром «Славянін»

Telegram-канал Astra із посиланням на губернатора Краснодарського краю Вєніаміна Кондратьєва, внаслідок атаки один із членів екіпажу – загинув, також є травмовані.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в ніч на понеділок, 22 липня, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе Краснодарського краю. Внаслідок атаки на території заводу розпочалась пожежа.