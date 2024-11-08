Ударний БпЛА збили за межами громади

Під час масованої атаки БпЛА вночі 8 листопада в Івано-Франківській та Хмельницькій областях сили ППО знищили три Shahed, запущені Росією. Один з ударних безпілотників збили за межами Калуської громади.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала з 2:49 по 3:38. В цей час один з російських БпЛА зафіксували у небі над Калушем, повідомив міський голова Андрій Найда.

«Ворог не припиняє своїх підступних дій і намагається залякати мирних жителів. Завдяки пильності та професіоналізму сил протиповітряної оборони, цей небезпечний літальний об’єкт було виявлено і знешкоджено вже за межами нашої громади», – написав Андрій Найда у Facebook.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 листопада РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, чотирма авіаційними ракетами Х-59/69 та 92-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Сили ППО збили 4 ракети та 62 безпілотники, ще 26 Shahed локаційно втрачено у різних регіонах України. Внаслідок російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.