Уламки збитої ракети Х-59

У ніч на суботу, 8 червня, російські війська атакували українські міста ракетою Х-59 і 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Українським захисникам вдалось збити ракету та дев'ять безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Вночі 8 червня війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області (РФ) та здійснили пуски 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курська (РФ) і мис Чауда (тимчасово окупований Крим)», – повідомили у відомстві.

В результаті бойової роботи розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби РЕБ Повітряних сил збили дев’ять дронів Shahed і ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, напередодні окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на центр та захід України

Ракети заходили на територію Львівщини, Тернопільщини та Черкащини, а на Хмельниччині та Київщині лунали вибухи.

Додамо, що Х-59 – це крилата ракета саме для тактичної авіації, яка може використовуватись на Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Дальність пуску ракети у трьох різних модифікаціях становить до 45 км, до 110 км та до 285 кілометрів. Окупанти використовували ракети типу Х-59 для ударів по цивільній інфраструктурі України ще з перших тижнів та місяців та повномасштабного вторгнення.