Ракети типу «Калібр» росіяни використовують для обстрілу критичної та цивільної інфраструктури України

Бійці підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» показали, як вночі 16 лютого під час масованого ракетного удару по Україні збивали російську ракету «Калібр». Відповідне відео оприлюднили на сторінці ПК «Південь» у Facebook.

«Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!», - наголосили військові.

Нагадаємо, уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Половину з випущених ракет вдалося збити.

Ворог випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.