Власники посвідки на проживання у Латвії та українські пенсіонери, які живуть там постійно, зможуть вакцинуватися від коронавірусу державним коштом. Також безкоштовна вакцинація буде доступною іноземцям, які роблять внески обов'язкового державного страхування, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Латвії Оскарс Шнейдерс, пише Delfi.

Шнейдерс пояснив, що вакцинація від коронавірусу є медичною послугою, яку оплачує держава. Відтак всі, хто дотепер міг претендувати на державну медичну допомогу, також зможуть отримати безкоштовну вакцину.

Це стосується, зокрема, сімейних пар, які мають тимчасові дозволи на проживання і виховують дітей до семи років або щонайменше трьох дітей до 15 років. Інші власники таких посвідок зможуть зробити щеплення, якщо вони працюють в Латвії та здійснюють соціальні внески.

Безкоштовна вакцина буде доступна і українським військовим пенсіонерам, які живуть у Латвії на постійній основі. Це встановлено в міждержавних договорах.

Вакцинація від коронавірусу в Латвії почалася 27 грудня. Зараз вакцину отримують медики, потім прийде черга працівників і клієнтів центрів соціального догляду, літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, що українських мігрантів від коронавірусу також безкоштовно вакцинуватиме Польща.