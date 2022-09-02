До переліку внесено 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Владіміра Путіна

Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій. Зокрема, йдеться про російські підприємства військово-промислового комплексу, посадових осіб Нацбанків РФ та Білорусі. До переліку внесено 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Владіміра Путіна – Марію та Катерину.

В Мінреінтеграції розповіли, що Україна буде застосовувати санкції синхронно з країнами-партнерами. Список осіб, які потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки президента РФ Владіміра Путіна. Також під санкції потрапили компанії та особи, які сприяли агресії РФ проти України, допомагали агресору обходити попередні санкції. Зокрема, говориться про ГК «Сернія», яка допомагала РФ постачати продукцію мікроелектроніки для потреб ВПК.

Крім того, санкції ввели проти російської телекомпанії «Царьград» та компаній, які займались майнінгом в інтересах російської промисловості.

Також 2 вересня на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про запровадження санкцій проти осіб та компаній, які повʼязані з «Росатомом».

«Кабінет міністрів підтримав розширення санкцій проти «Росатома» та вніс до санкційного списку понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією», – повідомили у прес-службі уряду.

Міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до списку потрапив і радник генерального директора російського Оператора з поводження з радіоактивними відходами (ФГУП «НО РАО», що входить в концерн «Росатом») Ренат Карчаа.

«Вчора весь світ спостерігав, як він проводить «екскурсію» для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку», – зазначив Галущенко.

Зазначимо, що згідно закону України «Про санкції», обмежувальні заходи (або зміни до них) виносяться на розгляд РНБО за поданням Верховної Ради, Кабміну, президента, Нацбанку чи Служби безпеки. Рішення РНБО вводиться в дію указом президента та затверджується постановою Верховної Ради.

Нагадаємо, 30 серпня Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо введення персональних санкцій проти патріарха РПЦ Кіріла та ще 7 представників російської православної церкви.