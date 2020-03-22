«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд з Перемишля для евакуації

Першими чотирма такими поїздами приїхали більше 2400 українців

«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг «Інтерсіті+» з Перемишля до Києва із зупинкою у Львові на 23 березня для вивезення українців, які через карантин не можуть самостійно повернутися в Україну.

Як повідомила прес-служба компанії, квитки на додатковий поїзд можна придбати вже, проте лише онлайн на сайті «Укрзалізниці». До Перемишля він вирушать без пасажирів. З Перемишля потяг відправиться о 15:50, буде у Львові о 19:29 та прибуде до Києва о 23:59. Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, будуть забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.

Раніше «Укрзалізниця» призначила на 21 березня п'ять таких додаткових потягів і ще два – на 22 березня. За інформацією Державної прикордонної служби, першими чотирма з них приїхали більше 2400 людей.

Міський голова Перемишля Войцех Бакун назвав евакуацію українців скандалом. Його обурило, що її проведили в час, коли в місті триває карантин і мешканців просять не виходити з дому. Посольство України в Польщі перепросило в нього, що «проінформували про це вас учора після обіду, а не за місяць наперед».

Нагадаємо, що через поширення у світі коронавірусу Covid-2019 Польща з 14 березня тимчасово заборонила в'їзд іноземцям до країни, відтак Україна скасувала всі потяги в Польщу. Також залізничне сполучення призупинене зі Словаччиною, Росією і Білоруссю, рух приміських потягів через державний кордон обмежили.

З 16 березня уряд тимчасово обмежив в'їзд до України іноземців, а з 17 березня призупинив усе пасажирське авіасполучення. Крім того, Україна закрила частину наземних пунктів пропуску.