Унаслідок ДТП загинув водій, 47-річний мешканець Івано-Франківська

Унаслідок перекидання автомобіля Škoda загинув водій. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 лютого, близько 06:30 на автодорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів поблизу селища Нові Стрілища у Львівському районі. За інформацією поліції, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм загинув водій, 47-річний мешканець Івано-Франківська.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Skoda Fabia, 47-річний мешканець Івано-Франківська, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють обставини події.