Рятувальники на місці ракетного удару по Синельниківщині, 19 липня 2025 року

Удень суботи, 19 липня, російська армія завдала ракетного удару по Васильківській громаді Синельникіського району на Дніпропетровщині. Попередньо відомо про двох загиблих, є поранені. Про це повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС.

Через ворожий удар зайнялися автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки, заклад культури, школа, амбулаторія, каплиця, магазин та лінія електропередач.

Сергій Лисак станом на 18:30 повідомив про двох загиблих та четверо постраждалих на Синельниківщині. Поранених громадян госпіталізували.

Крім того, у Павлограді через масовану атаку нині вранці загинув 68-річний чоловік. Поранень зазнав 24-річний чоловік.

Упродовж дня під ударами БпЛА та артилерії була Нікопольщина. За даними ОВА, потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська – міська та сільська – громади. До лікарні з пораненнями доставили 73-річного чоловіка. Також в Нікопольському районі пошкоджено два підприємства, соціальний та медичний заклади, зупинка транспорту, три приватні будинки, чотири господарські споруди, теплиця, трактор. Виникли кілька пожеж.

Раніше ZAXID.NET писав, що в ніч на 19 липня Павлоград на Дніпропетровщині пережив наймасованішу атаку дронів за час повномасштабного вторгнення РФ.