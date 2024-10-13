Під приціл ворога потрапили міста та села Донецької області

У неділю, 13 жовтня, російські війська атакували Донецьку область. Відомо, що троє людей загинули, ще троє поранені, інформує Донецька обласна прокуратура.

Вдень неділі під приціл ворога потрапив Часів Яр. Там від артилерійської атаки загинула 78-річна пенсіонерка, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок. Згодом російська армія завдала удару по приватному сектору міста з РСЗВ «Смерч», через що загинула 55-річна мешканка.

Окрім того, жертвою ворожого артилерійського обстрілу став 75-річний житель селища Вишневе Покровського району.

Також окупанти травмували 55-річного місцевого мешканця Лиману, ймовірно, використавши РСЗВ «Смерч». Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу Покровська. У постраждалого діагностували осколкове поранення грудної клітини.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, напередодні, 12 жовтня, російська армія також атакувала Донеччину. Тоді під час дронової атаки загинув 19-річний хлопець та 84-річна жінка. Ще десятеро людей отримали травми.