Російська армія у неділю, 6 жовтня, обстріляла Біленьке Краматорської громади. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли Біленьке на Донеччині 6 жовтня. Щонайменше чотири мешканці отримали поранення, серед них є дитина. Постраждалих доставили до лікарні.

Філашкін додав, що пошкоджень також зазнали підприємство і приватні будинки під час обстрілу Краматорська і його передмістя зранку та вдень неділі.

Минулої доби, 5 жовтня, росіяни під час атаки у Великій Новосілці і Торецьку вбили двох жителів та ще вісьмох поранили. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 2797 загиблих та 6225 поранених. Ці дані подані без урахування жертв в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 6 жовтня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники. Зокрема, вибухи лунали у Києві та Одесі.