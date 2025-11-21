Продавець-консультант обікрав магазин Apple у Бориславі

Бориславський міський суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Зимна Вода, продавцю-консультанту магазину «це Apple» у Бориславі Юрію Ілику за крадіжку 9400 доларів з сейфу магазину. Йому присудили умовне покарання та зобов’язали повернути викрадені гроші.

За матеріалами справи, подія сталася в серпні 2025 року. Юрій Ілик, працюючи продавцем-консультантом магазину «це Apple» на вул. Шевченка у Бориславі, мав доступ до сейфу магазину. Протягом тижня з 10 до 18 серпня він викрадав з сейфу гроші різними сумами – загалом 9400 доларів, що становило 389 тис. грн за курсом НБУ.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Олена Дудар визнала Юрія Ілика винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 ККУ) та призначила йому покарання – п’ять років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Також суд задовольнив цивільний позов та стягнув з винуватця 389 тис. грн завданої матеріальної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений.