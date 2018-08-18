Усіх львівських комунальників викликали на роботу для подолання наслідків грози

Найскладнішою ситуація виявилася на початку вул. Сахарова, де рівень води сягнув вище одного метра

Для працівників львівських комунальних служб оголосили робочий день для подолання наслідків негоди. Як повідомила у суботу, 18 серпня, прес-служба Львівської міськради, впродовж дня за всіма адресами, де були зафіксовані підтоплення будинків, падіння дерев чи засмічення каналізацій, працюватиме техніка.

«Люди працюють, сьогодні оголошено робочий день. Зараз особлива увага скерована на очищення внутрішньобудинкових територій, де намулило багато болота та листя. Проводиться робота з розкрижування дерев, які впали. У Франківському районі впало 3 дерева, у Залізничному — 8. Проводиться обстеження підвальних приміщень, де є потреба — викачують воду. Також працівники районів проводять обстеження дахів, де є затоплення чи протікання — будемо вживати усіх заходів, щоб ці речі ліквідувати», – заявила після огляду наслідків вчорашньої грози директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

На вул. Сахарова працівники комунальних служб очищають дорогу від намулу (фото Христини Процак)

За її словами, зараз через негоду відсутнє електропостачання на вул. Городоцькій, де «Львівобленерго» якраз з’ясовує причини аварії. Схожа ситуація на двох вулицях у Винниках, де, за попередніми даними, стався обрив мережі. Електропостачання мають відновити впродовж трьох-чотирьох годин.

Водночас, за словами Ірини Маруняк, проблем із міським транспортом немає.

Зазначимо, у п'ятницю, 17 серпня, впродовж кількох годин у місті випало 28% місячної норми опадів. Після грози десятки вулиць виявились затопленими, тож рятувальникам доводилося на руках виносити пасажирів маршруток, які застрягли посеред води. Мерія створила координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди.