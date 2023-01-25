Ув’язненого мешканця Івано-Франківської області засудили ще до семи років тюрми за побиття до смерті сусіда по камері. Інцидент стався влітку 2022 року. Між чоловіками, які перебували під вартою в одній камері, виник конфлікт, потерпілий плюнув обвинуваченому в обличчя. Далі виникла бійка, один з чоловіків отримав серйозні травми та помер у лікарні. У суді обвинувачений свою вину визнав, розкаявся і пояснив, що сильно розлютився за плювок в обличчя.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, обвинувачений Василь Гладченко перебуває під вартою із 2018 року. Чоловік уже неодноразово мав проблеми із законом, зокрема, і за бійки. Смертельний інцидент стався 30 серпня 2022 року в одній із камер Івано-Франківської установи виконання покарань №12.

У суді обвинувачений Василь Гладченко пояснив, що це був перший день, коли до нього у камеру підселили сусіда. За його словами, чоловік поводив себе агресивно і вночі між ними виникла сварка. Потерпілий плюнув обвинуваченому в обличчя, через що Василь Гладченко розлютився, стягнув потерпілого з ліжка та почав бити його руками і ногами. До камери викликали швидку, однак, потерпілого врятувати не вдалося: від отриманих травм він помер у лікарні у Франківську. Василь Гладченко свою вину визнав, розкаявся, просив суворо його не карати. Суд розцінив каяття фігуранта справи як обставину, яка пом’якшує покарання.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Олег Лазарів визнав Василя Гладченка винним за ст. 121 ч. 2 ККУ (завдання тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого) та засудив його до семи років позбавлення волі. Обвинувачений має право оскаржити вирок в апеляційному суді протягом 30 днів.