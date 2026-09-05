Про інцидент розповіла одна з постраждалих українок

Після приземлення літака авіакомпанії Wizz Air, який виконував рейс з іспанського острова Тенерифе до Варшави, між двома пасажирами сталася бійка. Один із чоловіків ображав двох українок на борту, а інший вирішив заступитися за них. Про це 4 вересня повідомили інформаційні портали Polsat News та Onet.

Про інцидент, який трапився 2 вересня, розповіла одна з постраждалих українок. Вона зазначила, що не проживає в Польщі, а лише поверталася з поїздки через Варшаву.

За її словами, коли літак приземлився в аеропорту імені Шопена пасажири почали вставати зі своїх місць і йти до виходу.

«Дехто зупинявся й забирав свої речі, тому ми, як і інші пасажири, продовжували йти салоном. Одній із жінок, яка подорожувала з дитиною, очевидно, не сподобалося, що ми пройшли вперед і не чекали, поки вона забере свої речі», – написала вона.

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Роздратована пасажирка нібито сказала щось чоловікові, який сидів біля неї, після чого той вирішив «втрутитися». На адресу українок пролунали лайливі слова та образи на національному ґрунті.

Спочатку жінки намагалися не реагувати, однак конфлікт загострився. У якийсь момент одна з українок сказала поляку, що він не повинен так із ними розмовляти. Це його ще більше розлютило. Він заявив, що, оскільки громадянка України перебуває в Польщі, вона повинна розмовляти з ним польською мовою.

На зухвалу поведінку чоловіка відреагував інший поляк, який був на борту. Він спробував його заспокоїти та заступився за жінок. Агресивний пасажир почав йому погрожувати, а перед виходом із літака між чоловіками спалахнула бійка.

«Цей чоловік справді накинувся на поляка, який став на наш захист. Сталася бійка. Все це відбувалося на очах у його маленької доньки, якій було приблизно сім-вісім років», – написала українка.

Увага! Присутня лайлива лексика!

Polak stanął w obronie Ukrainek w samolocie i pobił się z innym Polakiem, który je obrażał



Do incydentu doszło 2 września po lądowaniu w Warszawie rejsu W61496 z Teneryfy. Według jednej z pasażerek mężczyzna zaczął przeklinać w stronę dwóch Ukrainek, a następnie zażądał: „Mów po… pic.twitter.com/QqS1mojhmw — NEXTA Polska (@nexta_polska) September 3, 2026

За її словами, чоловік, який заступився за них, пізніше сказав, що йому соромно за таких поляків і він зневажає подібну поведінку.

Згодом поліція встановила особу агресивного пасажира та затримала 46-річного чоловіка.