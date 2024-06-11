В Чернівецькому районі через ураження струмом помер 8-річний хлопчик. Дитина отримала смертельні травми на власному подвір'ї. Хлопчик навчався в 2 класі Киселівської школи.

Нещасний випадок трапився 8 червня в селі Киселів Чернівецької області, однак в поліції Буковини про це повідомили 11 червня. 8-річний хлопчика уразив струм. Дитина померла до прибуття бригади швидкої допомоги, зазначило «Суспільне. Чернівці».

За словами речниці поліції Буковини Кароліни Маришевої, нещасний випадок трапився на території домогосподарства, де проживав хлопчик. Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи. Щодо цього випадку внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою «нещасний випадок».

На сторінці Киселівської школи повідомили, що хлопчик був другокласником.