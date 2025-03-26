На чоловіків очікують штрафи, а неповнолітнього передали батькам

Під час нічного рейду буковинські прикордонники виявили та затримали на кордоні з Румунією шістьох ухилянтів. Перевести їх в сусідню країну Євросоюзу намагався неповнолітній хлопець з місцевої громади. За піший перехід військовозобов’язані чоловіки заплатили від 7 до 10 тис. доларів.

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону отримали від очевидців інформацію про те, що група чоловіків намагатиметься не законно перетнути кордон на ділянці відділу «Красноїльськ», повідомили в Державній прикордонній службі в середу, 26 березня.

«У визначений час порушники вирушили в бік сусідньої Румунії, однак їх оперативно затримали. Під час спілкування вони розповіли, що приїхали на Буковину з Київської, Хмельницької, Рівненської областей. Також серед зловмисників були жителі Чернівецької області», – зазначили прикордонники.

Правоохоронці з’ясували, що за піший перехід через кордон в обхід пунктів пропуску військовозобов’язані чоловіки заплатили від 7 до 10 тис. євро. Провідником через гори для них був неповнолітній хлопець. Прикордонники його також затримали.

Поліцейські порушили кримінальне провадження за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Правоохоронці встановлюють організаторів незаконного переправлення. Неповнолітнього провідника передали батькам. Вони також понесуть відповідальність за скоєння злочину їх сином. Щодо затриманих ухилянтів, то на них склали матеріали про адміністративне правопорушення. Вони будуть змушені заплатити штраф в розмірі до 1700 грн.