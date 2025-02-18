Seajewel завантажувався в РФ тричі впродовж 2024 року

На півночі Італії двома вибухами був пошкоджений пришвартований нафтовий танкер Seajewel, який підозрюють у перевезенні російської нафти в Європу. Про це в понеділок, 17 лютого, повідомило італійське видання IVG.

Зазначається, що інцидент трапився увечері 14 лютого, коли судно прибуло з Алжиру до Савони. Екіпаж танкера Seajewel, який ходить під прапором Мальти, повідомив, що чув два гучних вибухи, а в корпусі було виявлено отвір. За словами очевидців, металеві листи були загнуті всередину, що може свідчити про ймовірне розміщення вибухівки на судні.

Танкер отримав пробоїну в корпусі нижче ватерлінії, але витоку нафти не сталося, пише видання. У районі, де трапився інцидент, водолази також виявили мертву рибу. Слідчі досі не розголошують причину аварії на судні. Правоохоронці розглядаються всі гіпотези – від технічної несправності до терористичної атаки.

Раніше «Українська правди» повідомляла, що Seajewel входить до числа суден, що транспортують російську нафту до Європи. Танкер завантажувався в РФ тричі впродовж минулого року і повертався назад після кожного розвантаження. Довжина збудованого у 2009 році танкера сягає 245 м, а ширина – 42 м.

У грудні 2024 року танкер вийшов з турецького порту Джейхан і прибув до порту румунської Констанци, де він розвантажувався. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що Seajewel мав прямувати до Новоросійська, щоб перевантажитись.