На території Івано-Франківської області упродовж середи, 8 лютого, не вимикатимуть світло до заходу сонця. Про це офіційно повідомила прес-служба «Прикарпаттяобленерго», пояснивши рішення збільшенням лімітів споживання електрики для області та сонячною погодою.

Відповідне повідомлення прес-служба «Прикарпаттяобленерго» опублікувала на офіційній сторінці у Facebook у середу, 8 лютого. Споживачів закликають стежити за подальшими графіками відімкнень електроенергії на офіційному сайті «Прикарпаттяобленерго».

«Cонячна погода дала змогу збільшити ліміт для області на 18 МВт. Як результат - принаймні до заходу сонця не будуть застосовувати графіки вимкнень. Радіємо тихо, бо вже знаємо, що на ліміти і графіки вимкнень можуть впливати раптові непередбачувані обставини», – йдеться у повідомленні енергетиків.

Зазначимо, схоже рішення прийняли і в «Хмельницькобленерго»: до 17:00 в області також скасували погодинні відключення світла. Причина – збільшення лімітів для споживання електроенергії для мешканців Хмельниччини. Після 17:00 застосують графіки відключень відповідно до черг.

Нагадаємо, із вівторка, 7 лютого, в Івано-Франківській області від електропостачання вимикатимуть і підприємства, які споживають багато електрики. Перелік фірм, до яких застосовуватимуть графіки відключень світла, затвердила Івано-Франківська ОВА. У «Прикарпаттяобленерго» також уточнили, що про графіки проінформували всі підприємства, які є у переліку. Енергетики закликали обмежити споживання електроенергії та переглянути виробничі цикли, щоб дотримуватися графіків.