Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про рекордну кількість госпіталізованих дітей із коронавірусом. За його словами, такого не було в усі попередні хвилі пандемії. Через це початкові класи залишаються на дистанційному навчанні.

«Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, четверо з них – у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу. Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі», – зазначив Кличко на брифінгу в середу, 11 листопада, повідомив «Бабель».

Він наголосив, що штам «Дельта» – більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями. Крім цього, за словами Кличка, ситуація з коронавірусом загалом у Києві погіршується.

Нагадаємо, з 1 листопада влада Києва запровадила в місті суворий карантин, зокрема, заборонила людям без ковід-сертифікатів користуватися громадським транспортом, а школярів відправила на дистанційне навчання.

Як писав ZAXID.NET, в Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21-28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.