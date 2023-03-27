Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження

Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дешеві дрони, які потім застосовуються для ударів по Україні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Як йдеться у матеріалі видання, потенціал для співпраці у сфері кібервійни з'явився після того, як Іран продав Росії безпілотники для використання в Україні, погодився надати Москві ракети малої дальності і відправив танкові та артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран прагне отримати кібернетичну допомогу, а також, за словами американських та іранських чиновників, десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів та допомогу в реалізації своєї ракетної програми дальньої дії.

За даними видання, Росія та Іран мають сучасні кібернетичні можливості і давно співпрацюють один з одним. Два роки тому сторони підписали угоду про кібернетичну співпрацю, яка, за словами аналітиків, зосереджувалася переважно на мережах кіберзахисту. У минулому Москва довгий час чинила опір обміну з Іраном цифровими наступальними можливостями, побоюючись, що вони в кінцевому підсумку будуть продані на чорному ринку.

З початку повномасштабної війни в Україні Росія надала Ірану засоби зв'язку і спостереження, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотоапарати і детектори брехні, кажуть люди, знайомі з цим питанням. Джерела вважають, що Москва, ймовірно, вже поділилася з Іраном більш досконалим програмним забезпеченням, яке дозволить зламувати телефони і системи дисидентів.

Іранський уряд використовував інтернет, щоб приглушити вплив загальнонаціонального руху протесту. Зокрема, сповільнювали веб-трафік у деяких районах, щоб зупинити поширення відео та повідомлень серед протестувальників. Також використовувались цифрові інструменти спостереження для відстеження і арешту протестувальників.

Російська компанія «Протей» почала надавати програмне забезпечення для інтернет-цензури іранському оператору мобільного зв'язку Ariantel. Інструменти «Протей» є частиною системи мобільного зв'язку, яка «дозволить державній владі безпосередньо контролювати, перехоплювати, перенаправляти, погіршувати або забороняти мобільний зв'язок всіх іранців.

У Росії «Протей» розробляє апаратне і програмне забезпечення, покликане допомогти урядам відстежувати, серед іншого, телефонні розмови, електронну пошту і транзакції по кредитних картах, пояснюють аналітики з кібербезпеки. Компанія має контракти з Міністерством оборони Росії.

Російський уряд, Ariantel, «Протей» та іранська делегація в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Іран тривалий час працював над розвитком своєї кіберзброї до більш досконалої програми після того, як роками вважався державою другого ешелону в цифровій війні після США, Росії, Китаю і Великої Британії, пише видання. Іранські урядові хакери та групи, пов'язані з режимом, проводять кампанії з дезінформації, здійснюють атаки на ланцюги поставок і завдають ударів по інфраструктурі в країнах-суперниках, таких як США і Саудівська Аравія. Ізраїль звинуватив Іран у спробі зламати його систему водопостачання. А минулого місяця заявив, що група, пов'язана з іранською розвідкою, здійснила кібератаку на провідний ізраїльський університет.

Як відомо, Іран почав підтримувати російську війну в Україні, поставляючи Москві дрони-камікадзе для ударів по критичній цивільній інфраструктурі нашої країни, ще влітку минулого року. Сам Іран продовжує офіційно заперечувати свою причетність до передачі цього озброєння окупантам.