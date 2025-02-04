Військовому ТЦК загрожує до восьми років позбавлення волі

В Одесі поліція затримала 29-річного солдата районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на хабарництві. За даними слідчих, він за гроші обіцяв ухилянтам видалити їхні дані з бази розшуку. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, військовий через своїх знайомих поширив інформацію, що за гроші може вплинути на інших посадовців ТЦК та допомогти уникнути мобілізації. Встановлено, що затриманий пообіцяв одному з жителів Одеси зняти з нього статус «у розшуку» за 500 доларів. Ще з одного військовозобов’язаного, який перебував на обліку в області, за цю послугу затриманий вимагав 1 тис. доларів.

Солдата ТЦК затримали під час одержання хабаря від одесита. У військового вилучили 500 доларів, мобільний телефон, документацію та докази протиправної діяльності. Йому оголосили підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років та конфіскація майна.

Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 242 тис. грн.

Нагадаємо, 3 лютого департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив про викриття 11 корупціонерів на схемах оновлення даних у ТЦК.