Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів

Посадовці органів місцевого самоврядування, навчальних та медичних закладів, працівники ТЦК та СП, а також їхні спільники отримали підозри за корупційні схеми щодо оновлення даних у ТЦК із можливістю відстрочки. Про це у понеділок, 3 лютого, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Національна поліція України оголосила підозри учасникам корупційних схем щодо оновлення даних у ТЦК із можливістю відстрочки та видачі документів про наявність у них тих чи інших хвороб. Зокрема, підозру отримали:

посадовці органів місцевого самоврядування, навчальних та медичних закладів,

працівники ТЦК та СП,

їхні спільники з Хмельницької, Донецької, Волинської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Запорізької та Одеської областей.

Відомо, що вартість оновлення даних та військово-облікових документів із можливістю відстрочки на один рік сягала 3 тис. доларів. Крім цього, підозрювані пропонували відтермінувати призов шляхом зарахування до навчального закладу, це коштувало від 500 доларів. Тоді як за лікування у стаціонарі, підготовку та видачу необхідної медичної документації про наявність якогось захворювання ділки брали від 40 тис. до 110 тис. грн. Сума залежала від обсягу роботи та зони відповідальності. Також за 1,5 тис. доларів зловмисники могли допомогти пришвидшити процес призначення людині, яка має на це усі причини, групи інвалідності.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, передбачає до десяти років з позбавленням права обіймати певні пости чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 29 січня Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одну схему з ухилення від мобілізації у Київській міській державній адміністрації.