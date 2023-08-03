У російських дронах «Ланцет» знайшли чеські двигуни

Російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні фото показав з-під Бахмута боєць 93-ї бригади ЗСУ з нікнеймом «твій друг Стус» у Twitter.

«Цікава знахідка з посадок Бахмута. Після недовгих пошуків стало зрозуміло, що це мотор від російського "Ланцета". Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилася чеська компанія Model Motors», – написав військовослужбовець у дописі з фотографіями.

«Цікава» знахідка з посадок Бахмута.

Після недовгих пошуків, стало зрозуміло, що це мотор від російського Ланцета. Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотору.

Ним виявилась чеська компанія Model Motors. pic.twitter.com/45p4SnygMa — твій друг Стус (@slovyanskasil) August 2, 2023

Як зазначає LIGA.net, оскільки AXI 5330/18 Gold Line V2 за ціною менше 300 євро – це звичайні модельні двигуни, які не є товаром військового призначення і продаються за кордон без експортної ліцензії, їх, ймовірно, масово завезли в Росію через треті країни.

Після того як фото розлетілися соцмережами, багато волонтерів і небайдужих громадян написали AXI Model Motors листи з вимогою пояснити ситуацію. У компанії відповіли, що знали про проблему та працювали зі спецслужбами Чехії, щоб з'ясувати, як таке сталося. Компанія запевнила, що цей тип двигуна вона не продає нікому вже щонайменше рік. Також компанія заявила, що повністю підтримує Україну в її боротьбі за свободу й ніколи не постачала свою продукцію для військових потреб.

«Ми спільно з відповідними органами в Чеській Республіці виявили, що наша продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу [та інтеграції] в деякі види зброї, яку використовує російська армія. Ми хотіли б запевнити всіх, що зробили кроки, щоб цього більше не могло статися, і щоб наша продукція більше не використовувалася для виробництва чи продажу цієї зброї. Війна – зло», – йдеться в заяві компанії.

«Ланцети» – один з найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження чи знищення великих цілей на зразок артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, «Ланцет-3») та легкій (5 кг, «Ланцет-1») версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням «Орлана» або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від «Ланцетів» та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, «Тунгуска», «Шилка» та ін. Ймовірна вартість одного «Ланцета» – близько $35 000.