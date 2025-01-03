Площа загоряння становила 16 м.кв

В селі Байківці неподалік Тернополя спалахнула пожежа одноповерхового будинку. Під час ліквідації загоряння рятувальники в одній із кімнат виявили мертвими двох людей. В поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують обставини інциденту.

Пожежа одноповерхового будинку в селі Байківці виникла близько 15:45 3 січня. До оперативно-диспетчерської служби ДСНС зателефонували місцеві мешканці і повідомили, що з вікна сусідської хати йде чорний дим, повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Рятувальників до будинку викликали сусіди, які помітили дим з вікна

«За лічені хвилини на місце прибули вогнеборці. Завдяки їх злагодженим діям пожежу ліквідували на площі 16 м2», – йдеться в повідомленні.

Під час гасіння загоряння рятувальники в одній із кімнат виявили два тіла людей без ознак життя. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета в коментарі ZAXID.NET повідомив, що в пожежі загинули 63-річний чоловік та 58-річна жінка.

«Попередня причина трагедії – це куріння в ліжку. В поліції порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою нещасний випадок», – розповів Сергій Крета. Наразі триває слідство.