Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі

Працівники СБУ спільно з ДБР викрили тернополянина у підробці довідок про непридатність до служби. За такі послуги він брав з ухилянтів по 1000 доларів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що місцевий житель організував бізнес на довідках з місцевого медзакладу, повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області. Він домовлявся зі своїм знайомим, а той своєю чергою підробляв довідки про непридатність до служби за станом здоров’я у місцевому військовому шпиталі. За такі документи його клієнти платили від 1000 доларів, розповіли ZAXID.NET в правоохоронних органах. Наразі правоохоронці встановлюють, хто ще був причетний до незаконної схеми. Також з’ясовують, скільком чоловікам вдалося так ухилитися від мобілізації в ЗСУ.

Правоохоронці повідомили тернополянину підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тернополянин наразі перебуває під вартою.

Додамо, що СБУ, ДБР та поліція цього тижня ліквідували п'ять схем ухилення від мобілізації у центральних та західних областях України. За результатами комплексних заходів затримано 10 організаторів оборудок, які торгували фіктивними меддовідками або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких «послуг» становила до 15 тис. доларів.