Балкон впав на вулиці Героїв Майдану

У центрі Чернівців вранці 26 лютого обвалився балкон. Інцидент трапився на вул. Героїв Майдану, де два дні тому з конструкції випала консоль. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Тротуар розчистили для безпечного проходу пішоходів, повідомили в Чернівецькій міській раді.

Будинок, від якого відвалився балкон, не є пам'яткою архітектури, але розташований в історичній забудові. Скоріш за все, балкон впав через вік будівлі та неправильне укріплення конструкції, розповіла керівниця управління охорони культурної спадщини міської ради Вікторія Діденко. Відремонтувати балкон можна буде за програмою співфінансування, повідомило «Суспільне.Чернівці».

У міській раді планують виготовити кошторис для проведення ремонту / фото «Суспільне.Чернівці»

За два дні до обвалу, 24 лютого, з балкона випала частина. «Укріплення балкона до фасаду – відсутнє, тому стався обвал. Додатково вплинули погодні умови та волога, яку накопичувала конструкція протягом тривалого часу», – зазначила Вікторія Діденко. Власниця квартири самостійно звернулася до міської ради за консультацією.

Наразі у міській раді планують виготовити кошторис для проведення ремонту. Балкон можна буде відновити за програмою співфінансування «Збереження історичної забудови». За умовами цієї програми 70% вартості покриє міська рада, 30% – власниця помешкання.

В управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міськради зазначили, що власники квартир з балконами мають самостійно оглядати прибудови – чи немає нових тріщин, відшарування елементів або нахилу конструкції. Якщо такі пошкодження виявили, то слід негайно звернутися до міської влади.