В Україні почали діяти зміни до законодавства стосовно психіатричної допомоги

В Україні введено в дію закон № 2205-VIII, який передбачає зміни до законодавства стосовно надання психіатричної допомоги. Документ передбачає скасування стерилізації недієздатної людини за згодою її опікуна, а також переводить ряд звернень і згод у суто письмову форму.

Окрім того, вводиться можливість припинити примусове лікування психіки, якщо суд задовольнить відповідну заяву особи чи її законного представника, інформує телеканал «112 Україна».

Так, із цивільного кодексу вилучається норма про стерилізацію недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань за згодою її опікуна.

Держава має гарантувати людям з психічним розладом належне фінансове забезпечення, надання психіатричної допомоги; не тільки встановлювати квоти на співробітників-інвалідів, які страждають на психічні розлади, а й перевіряти дотримання цих квот.

Раніше у законодавстві було прописано створення «психіатричних закладів» та надання «психіатричної допомоги гарантованого рівня». Документ передбачає створення закладів з надання психіатричної допомоги, соціального захисту та загальноосвітні навчальні заклади для осіб, які страждають на психічні розлади.

Закон переводить ряд прохань/згод у письмову форму - раніше було достатньо усних чи «усвідомлених». Це стосується, зокрема, застосування методів діагностики і лікування, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи.

Психіатричний огляд, амбулаторна психіатрична допомога надається особі віком від 14 років на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; до 14 років - на прохання або за письмовою згодою її батьків; недієздатної особи - її законного представника.

Окрім того, документ запроваджує можливість припинити примусове лікування психіки, якщо суд задовольнить відповідну заяву особи чи її законного представника.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила даний закон 14 листопада 2017 року 231 голосом народних депутатів. Документ опублікували в «Голосі України» 9 грудня, наступного дня він набув чинності, однак введення в дію його норм було заплановано тільки на сьогодні.