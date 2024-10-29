З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні винесли 6 тис. 877 вироків за корупційні правопорушення. Про це 29 жовтня повідомив сервіс «Опендатабот».

В Україні щорічно фіксують приблизно 2500 вироків за корупційні правопорушення.

«6 877 вироків корупціонерам було винесено від початку повномасштабної війни. Така кількість суттєва менша за період до війни», – йдеться у повідомленні.

Меншу кількість таких справ «Опендатабот» пов’язує з тим, що подання декларацій на початку війни стало добровільним, й НАЗК тимчасово не здійснював перевірку.

Від початку 2024 року станом на кінець жовтня було винесено 1758 вироків. Цього року лише 1,3% засудженим присудили покарання у вигляді позбавлення волі (27 вироків), тоді як у 97,5% корупціонери відбулися штрафами (1 714 вироків).

Покарання для корупціонерів. Інфографіка «Опендатабот»

Основні статті, за якими судили корупціонерів у 2024 році:

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – 663 вироки (37,7%),

несвоєчасне подання декларацій – 623 вироки (35,4%),

порушення вимог щодо конфлікту інтересів – 281 вирок (16%).

Найбільше корупційних вироків винесли на Львівщині – 172 справи, Вінниччині – 151 справа та Одещині – 115 справ.

Кількість винесених вироків за корупцію у 2024 році. Інфографіка «Опендатабот»

«НАЗК зазначає, що такі показники скоріше відображають стабільність роботи судів у регіонах, ніж реальну кількість порушень», – додають у матеріалі.

Викриття корупціонерів

Самбірський міськрайонний суд Львівської області у жовтні виніс вирок працівниці сервісного центру МВС Львівщини, яка за 4000 грн хабаря обіцяла домовитись про успішне складення іспиту з водіння. Суд призначив їй покарання – 40,8 тис. грн штрафу.

Управління охорони здоров’я Львова звільнило директорку 1-ї міської лікарні імені Князя Лева Марту Соколовську через інцидент із затриманням на хабарі завідувачки відділення цієї лікарні Марії Мазур.