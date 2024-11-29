Книгарня видавництва «Наукова думка» у Києві

Київське науково-виробниче підприємство видавництво «Наукова думка», яке існувало 102 роки, оголосило про закриття. На сайті видавництва йдеться, що з 3 грудня припиняє роботу магазин, а з 10 грудня – онлайн-крамниця. У коментарі сайту «Читомо» завідувачка відділу розповсюдження книжкових видань Вікторія Агеєва розповіла, що «Наукова думка» припиняє діяльність за рішенням Національної академії наук України (НАН).

«Видавництво "Наукова думка", якому 102 роки, ліквідовують. Книжок у нас більше ніхто не зможе купити», – сказала Вікторія Агеєва.

Згідно з аналітичним сайтом YouControl, видавництво «Наукова думка», яке належить НАН, перебуває в процесі припинення. Керівником «Наукової думки» був Ігор Алєксєєнко. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що за весь час видавництво отримало державних підрядів на 57 млн грн. У 2024 році «Наукова думка» виграла три тендери на загальну суму 9,4 млн грн.

На сервісі Opendatabot йдеться, що у 2023 році в компанії був 51 працівник, а чистий прибуток за рік становив 54 тис. грн. У 2022 році видавництво працювало в мінус.

Крім видавництва, закривається і його книгарня на Терещенківській та онлайн-магазин. Наразі «Наукова думка» розпродає всі книги зі знижками до 75%. Вікторія Агєєва зазначила, що всі працівникам повідомили про звільнення за два місяці.

Заступниця директора з питань наукової та видавничої діяльності видавничого дому «Академперіодика» Олена Жук, яка стала головою комісії з припинення видавництва, розповіла «Читомо», що «Наукову думку» ліквідовують через оптимізацію від НАН.

«Видавництво завершить усі процеси, пов’язані з державними замовленнями, адже ми маємо розуміти, чи бюджетні гроші використали за призначенням», – сказала Олена Жук.

Додамо, що видавництво «Наукова думка» заснували 1922 року у Києві. Його очолив письменник, історик та філолог Агатангел Кримський. Найбільшого розквіту видавництво досягло в 1988 році – воно займало третє місце у світі за кількістю назв серед видавництв, які випускали наукову літературу. «Наукова думка» спеціалізувалася на виданні наукових монографій українських учених та творів історико-культурної спадщини, словники та енциклопедії.