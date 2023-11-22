52 депутатів державної думи федеральних зборів РФ визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. У 2022 році вони підтримали визнавання псевдореспублік на сході України. Про це 22 лютого повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори з Вінницької та Івано-Франківської областей довели, що обвинувачені російські депутати 15 лютого 2022 року підтримали незаконну постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» самопроголошених «республік» на території України як самостійних, суверенних і незалежних держав.

А 22 лютого 2022 року вони підтримали ратифікацію «договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між РФ і російськими ставлениками на окупованих територіях України. На основі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Їм присудили 15 років позбавлення волі заочно.

У березні 2023 року 20 депутатів Держдуми РФ визнали винними в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Наразі щодо ще 23 російських депутатів обвинувальні акти скеровано до суду.

За інформацією Офісу генерального прокурора, загалом постанову зі зверненням до президента РФ з проханням визнати так звані «ДНР» та «ЛНР» підтримали 417 депутатів держдуми.