Підозрювану передали НАБУ у пункті пропуску «Краківець – Корчова»

З Німеччини в Україну екстрадували оцінювачку землі, яку за заниженою вартістю продали в Мукачеві. Посадовиця стала п’ятою обвинуваченою у кримінальній справі, відкритій проти міського голови Андрія Балоги та очільника Мукачівської райради Михайла Ланя.

Як повідомили в НАБУ 15 вересня, йдеться про оцінювачку, яка за попередньою змовою з іншими учасниками оборудки підробила звіт про експертну грошову оцінку ділянки, площею понад 3 га, занизивши її вартість. Таки дії призвели до збитків територіальній громаді на суму 81,7 млн грн.

«За сприяння компетентних органів ФРН взимку 2024 року підозрювану затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Її передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску “Краківець – Корчова” Львівської області», – зазначили в НАБУ і додали, що протягом 48 годин обвинувачену доставлять до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, у червні 2024 року мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя затримали за підозрою у продажі державної земельної ділянки за безцінь.

Йдеться про територію стадіону «Авангард» у Мукачеві, яку Балога домовився продати компанії Михайла Ланя – фірмі «Універсал-М» за значно заниженою ціною. До схеми з продажу землі мер та голова райради залучили ще чотирьох людей, які отримали підозри. Андрію Балозі та Михайлу Ланю загрожує до шести років позбавлення волі.