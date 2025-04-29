Євген Плавайко є віцепрезидентом ФК «Минай», що належить підсанкційному контрабандисту Валерію Пересоляку

У вівторок, 29 квітня, на позачерговому засіданні сесії депутати Ужгородської міськради відхилили проєкт рішення про дострокове припинення повноважень заступника міського голови Євгена Плавайка, якому СБУ відмовила у доступі до державної таємниці.

Як повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв, він скликав сесію після листа від Управління СБУ в Закарпатській області, в якому зазначено, що Євген Плавайко не отримав доступу до державної таємниці.

«Враховуючи закони України про “Державну таємницю” та “Службу в органах місцевого самоврядування” виникла невідповідність між вказаними вимогами та перебуванням заступника міського голови на цій посаді», – сказав Богдан Андріїв і поставив на голосування проєкт рішення про дострокове припинення повноважень заступника міського голови Євгена Плавайка.

За проголосували 6 депутатів з 26 зареєстрованих у залі, відхиливши рішення про звільнення посадовця.

Нагадаємо, Євген Плавайко став заступником міського голови Ужгорода у липні 2023 року. Він є депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття» та віцепрезидентом ФК «Минай», що належить підсанкційному контрабандисту Валерію Пересоляку.