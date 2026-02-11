Маршрут обслуговуватимуть автобуси «Електрон»

Переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті №26А (Горяни – УжНУ) стало КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Результати конкурсу затвердили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради у середу, 11 лютого.

Відкриття нового маршруту №26А в Ужгородській мерії анонсували у травні 2025 року. На відміну від маршруту №26, автобуси №26А курсуватимуть між мікрорайоном «Горяни» та Ужгородським національним університетом через площу Шандора Петефі, а не Корятовича.

КП «Ужгородський муніципальний транспорт» обслуговуватиме новий маршрут у найближчі 5 років.

Також члени виконкому продовжили термін дії договору з ТОВ «Паннонія Авто-центр». Щоб перевізник й надалі міг обслуговувати маршрут №7Д в період воєнного стану без проведення конкурсу, з ним укладуть додаткову угоду.

За даними Youcontrol, компанія «Паннонія Авто-центр» зареєстрована у Берегові у 2006 році і належить ужгородцю В’ячеславу Сабовчику.