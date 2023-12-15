Аеропорт «Ужгород»

Екс-працівницю Ужгородської міської ради підозрюють у службовій недбалості, через яку у приватну власність перейшли 70 земельних ділянок аеропорту загальною вартістю 11,3 млн грн. За інформацією джерел ZAXID.NET, йдеться про Любов Дикун, яка працювала в мерії за каденції міського голови Ужгорода Сергія Ратушняка.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 15 грудня, через дії посадовиці у приватну власність безпідставно передали понад 70 земельних ділянок загальною вартістю 11,3 млн грн, які розташованіпо вул. Собранецькій, в межах аеропорту «Ужгород».

«За даними слідства, підозрювана, працюючи завідувачкою одного з відділів, на засіданні сесії міськради повідомила про нібито відмову ЗОКП “Міжнародний аеропорт Ужгород” від права постійного користування землями загальною площею понад 95 га. Більшість із них – майже 75 га – рішенням депутатів переведено в землі запасу міста, а в подальшому – надано у власність громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд», – інформують у прокуратурі.

Повернути землі аеропорту «Ужгород» намагатимуться у судовому порядку. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, екс-працівниці міської ради загрожує до 5 років позбавлення волі.